Précarité des jeunes : « Les plus touchés par la crise sont les moins aidés »

[ENTRETIEN] Lutte contre la pauvreté

Publié le 04/06/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : Dossier Santé Social, France

Professeure d’économie à l’université Paris-Dauphine et membre du comité d’évaluation de la Stratégie nationale contre la pauvreté, Elise Huillery plaide pour la création d’un revenu de base pour les jeunes précaires.

Comment peut-on objectiver la précarité chez les jeunes ?

Nous n’aurons une photographie précise sur l’année 2020 qu’en 2022, et cela manque cruellement pour bien appréhender la situation. En revanche, nous estimons que le seuil de 10 millions de pauvres est probablement atteint. Les jeunes ont été les plus concernés par les pertes d’emploi liées à la situation sanitaire, notamment les petits boulots dans la restauration, ainsi que les emplois non déclarés, de type garde d’enfants, qui n’ont pas été indemnisés avec le chômage partiel. Les jeunes en emploi ne représentent que 33 % des moins de 25 ans, selon les chiffres 2019 de la Dares avec un revenu moyen très faible de 625 euros net par mois. Les étudiants représentent 51 % des moins de 25 ans, et les jeunes sans emploi ni formation 16 ...