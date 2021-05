Les écoles marseillaises seront-elles un jour rénovées ?

Bâtiments scolaires

La mairie de Marseille a décidé de passer outre les reproches formulés par un collectif d’architectes et d’artisans en recourant aux marchés publics de performance (MGP). Elle bénéficiera ainsi de 90 % de financement de l’Etat pour rénover 11 de ses écoles. Un plan de plus grande envergure sera annoncé sans doute cet été.

Les organisations d’architectes et d’artisans, opposées au partenariat public privé (PPP) que l’ancienne municipalité souhaitait mettre en œuvre pour la rénovation de plusieurs écoles marseillaises, avaient obtenu gain de cause en 2019.

Elles ont rapidement déchanté, l’équipe municipale en place depuis 2020 ayant décidé de recourir aux marchés globaux de performance (MGP) pour la rénovation de cinq groupes scolaires (11 écoles maternelles et primaires en tout). Le collectif Marseille contre les MGP, rassemblant le syndicat des architectes départemental, le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Paca et la Capeb 13 (Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment), ne décolère pas ...

