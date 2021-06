« Les femmes en milieu rural pâtissent de l’éloignement de tout »

Monde rural

Publié le 01/06/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Pour son ouvrage « Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural », la sociologue Yaëlle Amsellem-Mainguy a mené une centaine d’entretiens avec des jeunes femmes de milieu populaire, âgées de 14 à 28 ans, habitant en zone rurale. Des voix que l’on écoute rarement.

« Si travailler sur le monde rural paraît pertinent à beaucoup, notamment aux élus locaux, les garçons semblent toutefois être des sujets plus légitimes pour être étudiés par la sociologie », remarque Yaëlle Amsellem-Mainguy, sociologue et chargée de recherche à l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) dans l’introduction de « Les filles du coin. Vivre et grandir en milieu rural » (Presses de Sciences-po, mars 2021).

Cette enquête est le fruit d’une centaine d’entretiens avec des jeunes femmes de milieu populaire, âgées de 14 à 28 ans, habitant en zone rurale. Les jeunes ruraux, souvent qualifiés d’« invisibles », le sont encore plus lorsque l’on se concentre sur les jeunes femmes. « C’est une vision urbaine de penser que les jeunes ruraux sont invisible ...

