[Webinaire] Aménagement urbain

Tout comprendre sur les nouveaux modèles économiques urbains

Publié le 25/05/2021 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

elenabsl - AdobeStock

La fabrique de la ville est en pleine mutation, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouvelles attentes des populations, et de nouveaux impératifs liés entre autres au changement climatique. Les consultants Isabelle Baraud -Serfaty, Hélène Delhay et Nicolas Rio ont conçu trois scénarios prospectifs sur ce que peuvent être les villes, demain. Venez les découvrir, et échangez, le 8 juin, au cours de ce webinaire. L'inscription est libre !

