Dérives sectaires : la nouvelle feuille de route gouvernementale

Aide aux victimes

Publié le 27/05/2021 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Sans présidence depuis près de 3 ans, la Miviludes a désormais à sa tête une magistrate, Hanène Romdhane, qui pourra s’appuyer sur une nouvelle organisation et des moyens renforcés pour lutter contre les dérives sectaires, phénomène dont le développement reste préoccupant.

La lutte contre les dérives sectaires est à nouveau sur les rails. La ministre déléguée chargée de la citoyenneté auprès du ministre de l’intérieur, Marlène Schiappa, a en effet décidé de prendre ce phénomène « à bras-le-corps en déployant des moyens concrets, inédits et forts », a-t-elle fait savoir le 20 mai. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) est désormais dotée d’une nouvelle organisation et d’une feuille de route qui vise notamment à mieux prendre en charge les victimes. La ministre a décidé d’allouer une enveloppe d’1 millions d’euros aux associations de terrain afin de renforcer leurs actions.

Face à un phénomène qui n’a jamais faibli et aussi pris de l’ampleur à la faveur de la pandémie – 140 000 victimes dont ...