Accueil de loisirs pour tous : des collectivités y arrivent

Handicap

Publié le 28/05/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, A la Une santé social, France, Innovations et Territoires

L’Education nationale a fait de l’école inclusive un cheval de bataille, mais l’accueil sur les temps péri- et extrascolaires demeure un angle mort de cette politique. De nombreuses collectivités mettent sur pied une politique volontariste de l’accueil des enfants en situation de handicap sur tous les temps. Recrutement, formation, analyse de pratiques… autant d’actions qui permettent de proposer un accueil de qualité.

Si l’éducation et l’accès à l’école pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental, consacré par la loi « handicap » du 11 février 2005, on est encore loin d’une école totalement inclusive. Certes, le nombre d’enfants en situation de handicap accueillis en classe ordinaire a plus que triplé depuis 2006, mais « il y a un décalage entre le discours politique et la réalité de l’école inclusive », dénonce Laetitia Aresu, secrétaire nationale du Sgen-CFDT.

Sur le terrain, les familles, comme les AESH, constatent que cette progression quantitative se fait souvent au détriment de la qualité de l’accueil. Manque de valorisation des accompagnants, difficultés de recrutement, absence de formation… la liste des dysfonctionnements est longue, qui touchent aussi les temps ...

