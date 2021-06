[Entretien] Transition écologique

Président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, membre du collectif Pour une autre PAC, Michaël Weber s’inquiète desfuturs arbitrages de l’Etat sur le plan stratégique français de réforme de la politique agricole commune (PAC).

Dates clés :

1er janvier 2023 : entrée en vigueur de la nouvelle PAC.Mi-2021 Le gouvernement devrait soumettre son plan stratégique à consultation publique, avant remise à la Commission européenne en fin d’année.

3 avril 2021 : réponse du ministère de l’Agriculture aux 1 083 propositions issues du débat public.

Le Plan stratégique national pour la prochaine PAC a fait l’objet d’un débat public inédit : 1 083 propositions sont remontées aiguillant vers l’agroécologie, que vous défendez. Pourtant, l’agriculture traditionnelle ne pèse-t-elle pas davantage dans les négociations en cours ?

On est face à un double discours. Le gouvernement rassure le public sur la transition et, dans le même temps, maintient un système qui aide surtout les gros producteurs. Beaucoup d’agriculteurs ne sont pas opposés à la mutation, mais les outils financiers ne sont pas dirigés pour qu’une majorité change de pratiques. Les aides à la surface pourraient être plafonnées avec un ratio surface/emploi, au lieu de pousser à l’agrandissement des fermes. Cela rend très difficile leur reprise par des jeunes. Et, nous craignons ...