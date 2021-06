La coconstruction d’un projet d’administration d’après-crise

Management

Publié le 02/06/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

A la suite du premier confinement, le besoin de rebondir et de créer du lien s’est vite imposé au sein de Grand Paris sud est avenir. L’établissement public territorial a fait le pari d’associer les agents à un projet d’administration dans une démarche de réflexion commune.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Donner aux agents la possibilité de participer aux transformations de leur collectivité. C’est l’initiative lancée il y a six mois par l’EPT Grand Paris sud est avenir (GPSEA), qui a imaginé une consultation participative pour construire son projet d’administration.

Le projet, baptisé « construisons l’après », a été récompensé lors des Trophées 2020 de la démarche participative. Il a d’abord été pensé comme une nouvelle page à inventer pour l’après-Covid-19. A la suite du premier confinement, le besoin de rebondir et de créer du lien s’est vite imposé. « Fabien Tastet, le directeur général des services, souhaitait faire ressortir le positif de cette période et en tirer des enseignements pour améliorer notre fonctionnement. Il était important que les agents participent et soient acteurs ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne