Obligations réelles environnementales : un outil largement sous-utilisé

La ZFE est présentée comme une des principales réponses à l’enjeu sanitaire et environnemental d’amélioration de la qualité de l’air urbain. Une note de « La Fabrique de la Cité » montre qu'elle peut aussi renforcer les inégalités sociales ...

Le 25 mai, Eau de Paris et la ville de Paris ont signé avec l’agence de l’eau Seine Normandie un contrat de territoire « Eau et climat ». Au cœur de ce contrat, les paiements pour services environnementaux (PSE). Un an après le lancement de ce dispositif ...