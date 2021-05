50 professionnels signent un appel pour la décentralisation sanitaire

Système de santé

Publié le 21/05/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Alors que la santé, sur le devant de l'actualité depuis un an, occupe peu les débats en amont des élections départementales et régionales, l'institut Santé a publié cette semaine un appel à la territorialisation de la santé.

L’institut Santé, qui se présente comme un « centre de recherche indépendant et apolitique dédié à la refonte de notre système de santé », a publié le 20 mai dans le Le Point un « Appel des 50 pour une impérieuse nécessité de décentraliser la santé ! ». Cet appel, signé par 50 professionnels de santé et de la santé de tous les horizons, propose un « nouveau modèle » de système de santé que la décentralisation permettrait d’adapter « aux nouveaux défis sanitaires » et qui donnerait « une place plus importante au maintien en bonne santé des individus et à une approche populationnelle ».

Ce texte s’inscrit dans le processus de travail que mène l’institut depuis sa création en 2018 en vue de conduire à la transformation du système de santé, explique Frédéric Bizard ...