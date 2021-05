« Le bois est précieux pour les bâtiments bas carbone »

La fabrique de la ville est en pleine mutation, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouvelles attentes des populations, et de nouveaux impératifs liés entre autres au changement climatique. Les consultants Isabelle Baraud -Serfaty, Hélène Delhay et Nicolas Rio ...

L'Association française pour le développement des véloroutes et voies vertes (AF3V) a lancé la campagne « Voies vertes, en route pour le vélotaf ! », espérant faire du vélotaf, et surtout des voies vertes, un enjeu électoral. ...

Le secteur du bâtiment ne cesse d’évoluer aiguillonné par de nouveaux enjeux imposés par l’évolution de notre société. Les constructeurs doivent rechercher de nouveaux principes constructifs pour bâtir plus vite, plus proprement, plus durablement… Et à ...