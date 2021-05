Nantes, 2ème ville à signer un contrat de sécurité intégrée avec l’État

Sécurité

Publié le 21/05/2021 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La maire de Nantes Johanna Rolland a signé jeudi 20 mai un contrat de sécurité intégrée avec l’Etat. Un engagement réciproque selon lequel le ministère de l’Intérieur et la ville abondent à même hauteur les postes et les moyens renforçant la sécurité. Mais qui ne fait pas l’unanimité au sein de France urbaine, présidée par l’élue nantaise.

Après Toulouse en octobre, la maire de Nantes, Johanna Rolland (UG), a signé un contrat de sécurité intégré (CSI) avec le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, jeudi 20 mai, à l’hôtel de ville de l’Ouest. « Je me réjouis de ce contrat « 1 pour 1 » appelé de mes vœux », a déclaré l’édile qui a annoncé le recrutement de 70 policiers municipaux supplémentaires d’ici 2023. Par réciprocité, l’État affectera 70 policiers nationaux de plus à la ville pour 5 ans (2021-2026), dont 33 cette année et 37 l’an prochain.

Vidéoprotection co-financée par l’Etat

« Une ville ne peut pas tout » a martelé Johanna Rolland, constatant l’échec du contrat annuel territorial de tranquillité publique, malgré une augmentation de 20 % des effectifs policiers municipaux depuis 2014. Le trafic de stupéfiants est ...