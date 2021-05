Les conférences régionales du sport prennent leurs marques

Gouvernance

Publié le 21/05/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Les nouvelles instances de gouvernance territoriale du sport sont désormais en place dans la plupart des régions. Mais alors que certaines en sont déjà à structurer des commissions thématiques, d'autres attendent encore des adaptations réglementaires ou que les élections régionales et départementales soient passées.

A mi-mai, soit sept mois après la parution du décret détaillant les modalités de création des conférences régionales du sport, dix régions ont installé cette instance de gouvernance territoriale. L’Ile-de-France et l’Occitanie, dernières retardataires de l’Hexagone, sont en passe de le faire à leur tour, l’une le 27 mai, l’autre en juillet.

Pour la Guadeloupe et la Réunion, un arrêté permettant des financements conjoints des ministères des sports et des outre-mer est attendu sous peu pour que cette installation soit possible. Celle-ci est prévue début juillet pour la Guadeloupe et en septembre pour la Réunion. Pour les autres territoires ultra-marins et pour la Corse, où il n’y a qu’une région ou qu’un département et qu’un Comité ...

