Où en est le projet du code général de la fonction publique ?

Législation

Publié le 21/05/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de la transformation et de la fonction publiques : Après six habilitations successives, le chantier de la codification du droit de la fonction publique a été engagé avec la ferme volonté de la mener à son terme afin de contribuer aux principes d’intelligibilité de la norme. L’habilitation par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a été prolongée de quatre mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Elle expirera le 8 décembre 2021.

A l’instar du code du travail pour les salariés de droit privé, le code général de la fonction publique (CGFP) permettra aux agents publics, fonctionnaires comme agents contractuels, mais aussi à leurs représentants et à tous ceux qui ont à connaître du droit de la fonction publique, d’avoir accès dans un document unique aux dispositions législatives, puis par la suite, réglementaires, qui régissent leur entrée dans la fonction publique, leurs droits et obligations, leur carrière et leur fin de fonctions.

Ces dispositions, aujourd’hui complexes et dispersées, seront désormais réunies dans un code, qui proposera, à droit constant, de nombreuses simplifications rédactionnelles dans un esprit d’accessibilité, de lisibilité et de transparence.

Une première réunion de la Commission supérieure de codification s’est tenue le 17 novembre dernier. Elle a été l’occasion de présenter un projet de plan, construit autour de thématiques communes aux trois versants de la fonction publiques.

Conçu comme un véritable outil facilitant la gestion par les employeurs publics, mais également rendant accessible à tout agent les dispositions qui lui sont applicables, le futur CGFP offrira ainsi une vision globale des fonctions publiques. Le travail de consolidation des textes, en association avec les différents acteurs concernés, ainsi que la rapporteure spéciale désignée par la Commission supérieure de codification, se poursuivra dans les prochains mois, avec plusieurs réunions de la Commission supérieure de codification en janvier, mars et mai prochains.

Cette nouvelle étape permettra d’enrichir davantage le projet de CGFP qui devrait être soumis à l’examen du Conseil d’État à l’été prochain. Le projet d’ordonnance sera également présenté au Conseil commun de la fonction fonction publique. Sa publication constituera le point d’orgue des travaux législatifs de la transformation de la fonction publique qui ont été menés au cours des derniers mois.