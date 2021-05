Un rapport du Sénat invite les collectivités à valoriser le patrimoine culturel immatériel

Patrimoine

Publié le 21/05/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat a adopté, le 19 mai, le rapport d’information des deux sénatrices Catherine Dumas (LR, Paris) et Marie-Pierre Monier (PS, Drôme) sur le patrimoine culturel immatériel. La Gazette a pu en prendre connaissance avant sa publication.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Qui peut résumer le message porté par la Convention de l’Unesco du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ? Qui sait qu’il existe en France un inventaire du patrimoine culturel immatériel ? Assez peu de monde. Et pourtant, ce patrimoine, défini selon la Convention de l’Unesco comme « les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire » transmis de génération en génération, est présent dans tous les territoires et s’adapte en permanence à son environnement.

Fortes de ce double constat, les sénatrices Catherine Dumas et Marie-Pierre Monier signent un Rapport d’information sur le patrimoine culturel immatériel assorti de vingt propositions pour faire connaître et développer ce vivier. Rapport adopté le 19 mai en Commission de la culture ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne