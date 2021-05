Artificialisation : l’annulation du PLUIH de Toulouse Métropole, inédite et sans délai

Un plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUIH) annulé car jugé trop consommateur d’espaces naturels et agricoles. C’est une première qui s’applique à la 6ème métropole de France et la mesure est désormais effective. Le tribunal administratif de Toulouse a tranché le 20 mai 2021 pour une annulation totale, à effet rétroactif.

Le 30 mars dernier, le tribunal administratif de Toulouse s’était prononcé pour l’annulation du PLUIH de Toulouse Métropole, adopté à l’échelle de ses 37 communes le 11 avril 2019 après trois ans d’élaboration. C’est dans un second temps, le 20 mai, qu’il a acté son application totale et rétroactive depuis sa date d’approbation alors que la collectivité souhaitait voir moduler ses effets dans le temps. Estimant que le maintien du PLUIH ne garantirait pas une moindre consommation d’espaces que les documents d’urbanisme précédents, l’annulation remet en vigueur les 30 Plans locaux d’urbanisme (PLU) et les 7 Plans ...