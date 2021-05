Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 16 au 21 mai 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Chaleur… tiède – L’Ademe a présenté le bilan 2020 du Fonds chaleur. Cité par Actu Environnement, celui-ci s’avère positif mais peut encore être plus développé [lire aussi notre article]. Avec 350 millions d’euros d’aides délivrées l’an passé, le montant total est en hausse (50 millions d’euros de plus par rapport à l’année précédente). Cela représente la production de 4 TWh de chaleur renouvelable pour l’ensemble de l’année. Selon l’Ademe, 374 kilomètres de réseaux de chaleur ont ainsi été développés. Les chaufferies biomasse sont les deuxièmes bénéficiaires du fonds (91 millions d’euros). La production de chaleur, elle, provient essentiellement du bois énergie, devant la méthanisation, la chaleur fatale et la géothermie. A noter, toutefois, que pour atteindre les objectifs de la PPE, la production annuelle de chaleur renouvelable devrait encore être doublée.

Transport scolaire – Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a récemment remis son rapport d’évaluation du transfert de compétence des transports scolaires aux régions. Il ressort ainsi que, depuis la publication de la loi NOTRe, les régions s’en sont « massivement saisies » : dès 2017, huit d’entre elles se l’étaient appropriée alors que le texte de loi permettait aux départements de continuer de l’assumer par délégation. Le rapport souligne cependant que les régions ont été prudentes en s’appuyant tout d’abord sur les mêmes opérateurs, les implantations départementales et les équipes issues des départements. Le rapport conclut que le « transfert de compétence est devenue irréversible, sans dégradation de service ». Avec le transport scolaire, la mobilité est devenue le principal poste de dépense des régions.

Friches riches – Les lauréats de l’appel à projets lancé dans le cadre du fonds friches seront connus à la fin du mois de mai [lire aussi notre article]. En attendant, comme le rappelle le site Batirama, le gouvernement a annoncé le doublement de l’enveloppe globale : aux 300 millions d’euros initialement prévus s’ajoutent désormais 350 autres millions pour financer des opérations de recyclage de friches abandonnées. Le succès est en effet au rendez-vous. 1119 dossiers ont ainsi été déposés dans les appels à projets régionaux, sollicitant pas moins d’1,56 milliard d’euros ! 631 dossiers ont finalement été déclarés éligibles pour un total de 496 millions d’euros de subventions.

Le jeu des 100 000 bornes – L’objectif des 100 000 points de charges de véhicules électriques sera-t-il atteint d’ici la fin de l’année ? Le Figaro en doute. Le quotidien rapporte en effet que « le programme d’installation d’un réseau public de recharge tourne au ralenti », avec seulement 33 363 points ouverts au 1er mai. Pour expliquer le retard pris, l’article pointe notamment les différents confinements, la publication tardive d’arrêtés et de décrets et la lenteur des immatriculations de véhicules 100% électriques. Aujourd’hui, on compte 1 point de recharge pour 12 véhicules (contre 11 en février dernier). Le maillage des bornes accessibles est également insuffisant ce qui bloque encore les achats de véhicules électriques [lire aussi notre article].

Trains de vie – Si la relance des trains de nuit a été très médiatisée, cette question fait partie d’une étude, plus vaste, consacrée aux trains d’équilibre du territoire (TET). Réalisée par la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, et citée par le Réseau Action Climat, elle précise les conditions de relance de 5 lignes interrégionales de jour et d’un réseau de trains de nuit. Cela passe notamment par l’achat de matériel roulant et des décisions qui doivent être prises dès maintenant. Selon l’étude, ce report modal permettrait de réduire de 95% les émissions de CO2 liées à ces déplacements.

Vive la crise – Un article des Echos met en avant un des bienfaits des confinements : selon Airparif, la région Ile-de-France a constaté une « baisse conséquente » des niveaux de pollution liés au trafic en 2020. Les niveaux de dioxyde d’azote, en particulier, ont largement baissé quand ceux des particules fines ont connu une baisse plus limitée. Pour autant, rappelle Airparif, les Franciliens restent toujours exposés à des seuils de pollution trop importants.

Loi SRU – Vingt ans après la naissance de la loi SRU, un rapport sénatorial veut lui redonner un second souffle. Comme le précise le site Public Sénat, le rapport ne souhaite pas la bouleverser mais modifier son approche pour une plus grande efficacité dans l’atteinte des seuils de logements sociaux. Le texte préconise notamment une adaptation aux différentes réalités locales et une application de la loi moins brutale.

Et aussi…

Le Gart précise, sur son compte Twitter, que le 4e appel à projets « Transports collectifs en site propre et Pôle d’échanges multimodaux » a attiré 199 projets. 110 collectivités ont candidaté.

A Toulouse, un collectif estime qu’investir dans un parc public de 100 000 vélos électriques aurait le même effet sur la mobilité que la future 3e ligne de métro [20 Minutes].