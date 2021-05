Accueil

Webinaire - Club RH - MNT - CNAS

Des clés pour digitaliser sa gestion des ressources et des relations humaines

Publié le 21/05/2021

ST.art / AdobeStock

L’utilisation du numérique dans la gestion des ressources humaines et la relation aux agents s'impose chaque jour un peu plus, à tous les échelons et à toutes les tailles de collectivités. Mais comment s'y prendre ? Pour obtenir des réponses, inscrivez-vous librement à ce webinaire du Club RH de la Gazette des communes, qui se déroulera le 8 juin à 9h30.

