Emmanuel Macron à Nevers pour annoncer la généralisation du pass Culture… remanié

Politiques culturelles

Publié le 20/05/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

En se déplaçant à Nevers (Nièvre), le 21 mai, le président de la République entend montrer que l'offre culturelle est partout en France, pas seulement dans les grandes villes. Un cadre soigneusement choisi pour annoncer la concrétisation de sa promesse de campagne faite aux jeunes : le Pass culture. Un dispositif remanié et élargi après deux ans d'expérimentation.

Education artistique et culturelle

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Pour la première fois depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron devrait fouler le 21 mai, les trottoirs de Nevers (Nièvre), visite qu’il fera en compagnie de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Une destination soigneusement choisie (voir le focus), pour en faire le cadre de l’annonce du lancement national du Pass culture, dispositif culturel promis aux jeunes par le candidat Macron.

Un pass Culture à 300 euros pour tous les jeunes 18 ans

Expérimenté depuis deux ans et testé jusqu’au 20 mai dans 14 départements, cette application numérique téléchargeable sur smartphone, qui vise à mettre les jeunes en relation avec des offres culturelles (équipements culturels publics et privés, libraires, disquaires, structures de pratiques ou d’enseignements artistiques etc. ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne