Finances locales : l’essentiel de la semaine du 17 au 23 mai

Investissement – Alors que les comptes des administrations centrales se sont dégradés, le solde des collectivités serait resté quasi-stable en 2020. Une bonne nouvelle pour l’économie française, dépendante plus que toute autre économie développée à la dépense et l’investissement public et particulièrement local. Ce n’est donc surtout pas le moment d’accroître la pression sur les collectivités…

Crise sanitaire – En 2020, les finances locales ont globalement bien résisté à l’épidémie de Covid-19 selon le bilan définitif présenté par Jacqueline Gourault et Olivier Dussopt devant les députés de la délégation aux collectivités territoriales. D’après une note du député LREM Jean-René Cazeneuve, le coût s’élève à 4 milliards d’euros pour les budgets locaux et les premières tendances pour l’année 2021 s’annoncent encourageantes. Décryptage à lire sur le Club.

Conjoncture – Dans un contexte toujours très incertain en matière de finances publiques, Villes de France dresse, sur la base de son enquête, les principales orientations budgétaires et RH qu’anticipent les villes de 10 000 à 100 000 habitants pour cette année 2021.

CVAE – Les collectivités perdront plus de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) en 2022 qu’en 2021, d’autant plus celles concentrant les secteurs fortement touchés par la crise (tourisme, automobile, aéroports…). Pour y faire face, elles anticipent déjà des solutions : levier économique, économies de fonctionnement, cofinancements…

CPER – Quelle est la contribution des contrats de plan Etat-région à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et à l’adaptation au changement climatique ? L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) vient de s’atteler à la tâche, en publiant un rapport qui analyse la génération 2015-2020 des CPER à l’aune de leur contribution climat, et trace le chemin de la prochaine génération.

Contrats de Cahors – Face aux velléités, multiplie et variées, de relancer le principe d’une « contractualisation » sur le modèle des contrats de Cahors, 3 DGA ressources s’insurgent, dénonçant des intentions qui ne leur semble pas être « l’esprit de la décentralisation et plus largement l’esprit de responsabilité ». Tribune à lire sur le Club.

Dette – Les taux d’intérêt négatifs on fait irruption en 2014 dans le paysage financier européen. D’abord cantonnés au très court terme et à des produits très ciblés, ils ont progressivement diffusé. Évidemment, tous les emprunteurs n’y ont pas accès. Mais certains de ceux qui pourraient en bénéficier s’en abstiennent. Comment, ce qui apparaît comme une incongruité, a-t-il pu naître et s’installer durablement ? Comment les collectivités peuvent-elles en profiter ? Tel est l’objet des développements à suivre. C’est la fiche finance de la semaine.

