L’épidémie reflue, la campagne vaccinale s’élargit

Les indicateurs sont en baisse mais gardent des niveaux préoccupants. Alors que les restrictions liées à la crise sanitaire s’allègent, le nombre de cas et le nombre de personnes hospitalisées est en baisse. Le niveau reste cependant supérieur à ce qu’il était au même moment l’an dernier, notamment pour les personnes admises en soins critiques.

L’épidémie en revanche reprend de la vigueur en Guyane, où des évacuations sanitaires vers la Martinique ont eu lieu pour relâcher la pression hospitalière. Depuis la mi-mai, un confinement est en place dans la région.

Sur le reste du territoire, les contaminations sont toujours en baisse, mais sont à un niveau supérieur à celui connu lors de la sortie de la deuxième période de confinement. Lié à l’avancée de la campagne vaccinale, le niveau de contamination des plus âgés ne cessent de descendre et atteint moins de 100 personnes contaminées dans les sept jours précédents, pour 100 000 habitants.

En Guyane, et dans trois départements de l’Hexagone, le taux d’incidence reste supérieur à 200 personnes contaminées pour 100 000 habitants.

Plus de 20 millions de Français ont reçu une première dose de vaccin

« Il faut que nous ayons un taux de vaccination le plus élevé possible et c’est à notre portée, grâce à la mobilisation qui ne faiblit pas dans les centres de vaccination. » Lors d’un déplacement à Blois, Jean Castex a annoncé l’ouverture à tous de la vaccination à la fin du mois de mai. Dès le 24 mai, les personnes ayant des professions « prioritaires » pourront se faire vacciner sans limite d’âge.

La vaccination est ouverte à tous les Français de plus de 18 ans dès les 31 mai prochain. pic.twitter.com/4126xX0PJW — Jean Castex (@JeanCASTEX) May 20, 2021

Depuis le 10 mai, la vaccination est ouverte à tous les Français de plus de 50 ans et aux publics à risque.