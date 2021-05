Ville durable : il est temps de franchir une nouvelle étape

Transition écologique

Publié le 21/05/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

L'Association France Ville durable organisait le 19 mai une journée intitulée "Villes durables en actions". Alors que le gouvernement a lancé le 17 mai son plan "Habiter la France de demain", doté d'un milliard d'euros, les débats de la journée ont porté notamment sur les moyens à mettre en oeuvre pour passer des réflexions à l'action, aller vers "l'industrialisation" de la ville durable.

France Ville durable a été créée en décembre 2019, par le rapprochement du réseau Vivapolis, initié par l’Etat, et de l’Institut pour la ville durable. Présidée par Patrice Vergriete, maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque, l’association a pour objectif « d’accélérer » la transformation durable et résiliente des territoires », en fédérant l’ensemble des acteurs de la ville. Elle est ainsi composée de quatre collèges – l’Etat et ses opérateurs, les collectivités locales et leurs associations, les entreprises, les experts- notamment les associations professionnelles.

« France Ville durable est un « do tank », il s’agit maintenant de faire, pas uniquement de ...