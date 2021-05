Les orientations budgétaires et RH des villes moyennes pour 2021

Crise sanitaire

Publié le 20/05/2021 • Par Claire Boulland Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

Dans un contexte toujours très incertain en matière de finances publiques, Villes de France dresse, sur la base de son enquête, les principales orientations budgétaires et RH qu’anticipent les villes de 10 000 à 100 000 habitants pour cette année 2021.

Chiffres-clés Dans l’échantillon, le volume des heures supplémentaires se situe pour une année en moyenne à 13 576 heures, soit environ l’équivalent de 8,4 ETP. Le coût budgétaire annuel est de l’ordre de 265 000 euros (amplitude allant de quelques milliers d’euros à 1,4 million d’euros pour les villes les plus importantes).



Quelques jours après le gouvernement, c’est au tour de Villes de France de dresser son bilan de la crise sanitaire et les premières tendances pour l’année 2021. L’association d’élus des villes de 10 000 à 100 000 habitants a dévoilé, ce jeudi 20 mai 2021, les résultats d’une enquête portant sur 49 adhérents sur les principales orientations budgétaires et ressources humaines qu’anticipent les villes moyennes en 2021.

Les petites villes toujours dans le flou du plan de relance

Premier enseignement, seul 8 % des répondants sont concernés par des transferts de compétences ou d’équipements en 2021. « Les élus ne cherchent plus à chambouler leurs compétences. Depuis la loi NOTRe, on observe une période d’accalmie et de maturité » ...

