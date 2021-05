Top départ pour les vacances apprenantes

Animation

Publié le 20/05/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une Education et Vie scolaire, France

Le gouvernement a annoncé le mardi 18 mai qu’il allait mobiliser 180 millions d’euros pour des « vacances culturelles et apprenantes », qui comprennent divers dispositifs. L’Association des maires de France est globalement satisfaite. Un seul bémol, la baisse du budget pour les vacances apprenantes.

Les collectivités et les organisateurs de vacances attendaient cette annonce avec impatience. Et elle est tombée dans les temps. Le dispositif des vacances apprenantes, inauguré l’année dernière à la sortie du premier confinement, est reconduit cette année. « A la différence de l’an dernier, cette année, le calendrier est plus adapté aux rythmes d’organisation des séjours. Les collectivités qui souhaitent s’inscrire dans les dispositifs de vacances apprenantes, pourront le faire plus sereinement », estime Delphine Labails, maire (PS) de Périgueux et coprésidente de la commission « éducation » de l’AMF.

Un budget global en baisse

En 2020, près de 945 000 élèves ont pu bénéficier des « vacances apprenantes ». Elles sont donc reconduites, mais avec un budget en ...