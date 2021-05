Quelles mesures ont-elles pallier au report de la réforme des APL ?

Aides sociales

Publié le 20/05/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponse ministerielles santé social, Réponses ministérielles

Réponse du ministère du logement : À la suite de l’allocution du Président de la République le 16 mars 2020, le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur de la réforme de l’APL « en temps réel », prévue pour le 1er avril 2020. Ce report est dû à la gestion de la crise sanitaire, qui a fortement impacté les services des caisses d’allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, mobilisés pour assurer la continuité du versement des prestations sociales, en particulier pendant la période de confinement. La réforme est finalement entrée en vigueur en janvier 2021.

Avant même cette réforme, des ajustements du montant des aides personnelles au logement étaient d’ores et déjà réalisés, notamment au travers de l’application d’un abattement de 30 % des revenus d’activité d’une personne connaissant une période de chômage ou chômage partiel, abattement social prévu à l’article R. 822-14 du code de la construction et de l’habitation.

Par ailleurs, pour répondre à la crise sanitaire qui touche notre pays et à ses conséquences sociales et économiques, le Gouvernement a pleinement pris en compte la situation des allocataires des APL, en particulier ceux d’entre eux se trouvant dans les situations les plus difficiles voire critiques, dans les mesures d’urgence qu’il a adoptées en 2020 :