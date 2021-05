Quel futur protocole sanitaire pour la reprise des fêtes foraines ?

Crise sanitaire

Publié le 20/05/2021

Réponse du ministère chargé des petites et moyennes entreprises auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance : Le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés économiques qu’affrontent les entreprises foraines en cette période de crise sanitaire et économique. Partageant l’attachement des français aux acteurs de la tradition foraine, qui contribuent à l’animation de notre territoire, leurs représentants, dont la Fédération des Forains de France (FFF), ont appelé l’attention du Gouvernement sur la réouverture de leurs activités.

Malheureusement, les conditions sanitaires difficiles contraignent considérablement de nombreuses activités. C’est le cas des fêtes foraines qui ne peuvent accueillir du public. Face à cette situation, le fonds de solidarité a été renforcé pour les accompagner. A compter du mois de décembre, les entreprises foraines bénéficient d’un droit d’option entre l’aide forfaitaire jusqu’à 10 000 € et la compensation de 20 % du chiffre d’affaires (CA) plafonnée à 200 000 € par mois.

Cette nouvelle aide du fonds de solidarité, massive, répond ainsi aux besoins de la totalité des entreprises foraines, d’autant qu’elle s’accompagne des autres mesures d’urgence mises en place par le Gouvernement avec l’activité partielle sans reste à charge, les exonérations de cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations salariales, le prêt garantie par l’Etat (PGE) ainsi que le « PGE saison » (PGES).

Les organisations du secteur, dont les représentants ont été personnellement reçus par le ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, ont fait part de leur satisfaction sur les mesures mises en place, qui ont vocation à soutenir les entreprises ne pouvant reprendre leur activité tant que la crise durera.

Par ailleurs, le Gouvernement a pu mesurer la nécessité de mieux accompagner les entreprises foraines dans la durée. A ce titre, l’émergence d’une organisation comme la FFF est une excellente nouvelle, tant pour les entreprises que pour les pouvoirs publics, qui peuvent ainsi s’appuyer sur un interlocuteur représentatif. Le Gouvernement, et en particulier les services du ministère de l’économie, des finances et de la relance, accompagne la FFF dans cette démarche.

S’agissant enfin des conditions de la reprise de leur activité, le protocole sanitaire porté par la profession fera l’objet, dès que possible, d’un examen attentif de la part du Centre Interministériel de Crise (CIC) qui valide des protocoles conciliant au mieux les impératifs sanitaires et besoins d’efficience économique. Les acteurs du monde forain peuvent compter sur la mobilisation et le soutien indéfectible du Gouvernement pour accompagner les acteurs du monde forain.