5 questions sur la formation des travailleurs sociaux dans la stratégie pauvreté

Travail social

Publié le 20/05/2021 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Toute l'actu RH

Signé fin 2020, un accord-cadre national réactive le plan de formation avec 10 millions par an à la clé, à 80 % pour les départements.

1. Dans quel contexte intervient le plan de formation des travailleurs sociaux ?

En janvier 2020, un plan de formation continue, pour la période 2020-2022, à destination des travailleurs sociaux a été lancé dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, notamment en vue d’adapter la formation aux enjeux liés à l’émergence de nouvelles formes de pauvreté. Son objectif est l’appropriation de cette nouvelle stratégie par les professionnels afin qu’ils jouent un rôle-moteur dans sa mise en œuvre. Sont attendues l’évolution des pratiques professionnelles et le renforcement de la présence des travailleurs sociaux auprès de la population dans le sens des transformations induites par la stratégie nationale. Il était prévu de former 50 000 professionnels par an d’ici ...