[Interview] Développement économique

« Il faut rapprocher développeurs économiques, urbanistes et aménageurs »

Publié le 20/05/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Vincent Gollain, directeur du département économie de l'Institut Paris Région qui a codirigé le livre, Clémence Binet, responsable des études au CNER et Antoine Angeard, délégué général du CNER. CNER

Fédération des agences d’attractivité, de développement et d’innovation, le CNER publie le 20 mai 2021 un ouvrage, intitulé "L’aménagement économique des territoires". Experts, chercheurs et praticiens y invitent à repenser les métiers et l’exercice du développement économique et de l’aménagement. Vincent Gollain, directeur du département "économie" de l'Institut Paris Région qui a codirigé le livre, Antoine Angeard, délégué général du CNER, et Clémence Binet, responsable des études au CNER, reviennent sur quelques-uns des thèmes qui y sont développés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement du territoire

Développement économique