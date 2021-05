Au musée Fabre de Montpellier, une réouverture sous le signe de l’innovation

Déconfinement

Publié le 20/05/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : Actualité Culture, Régions

Comme la plupart des équipements culturels en France, le musée Fabre de Montpellier a rouvert ses portes le 19 mai. Entre la joie d’accueillir de nouveau le public dans des salles rénovées et le stress du protocole sanitaire, les agents se retrouvent dans des conditions inédites, marquées par la montée en force du numérique. Reportage.

« Enfin ! » s’exclame Julie Respaut, régisseur des recettes du musée Fabre, principal musée des beaux-arts de la métropole de Montpellier. Le 19 mai, l’équipement rouvrait ses portes pour le 3e déconfinement depuis le début de l’épidémie de Covid-19, sous un soleil resplendissant, et alors que dans toute la ville, des milliers de jeunes avaient envahi par grappes les terrasses des cafés et restaurants.

L’ambiance était nettement plus sage dans l’élégante cour intérieure du musée, baignée de lumière, où Michel Hilaire, son directeur, inaugurait une exposition d’art contemporain consacrée à Pierrette Bloch, André-Pierre Arnal et Stéphane Bordarier, devant une quarantaine de personnes. « Le printemps est inexorable . Maintenant, il est là ! » a lancé joyeusement Michaël Delafosse, maire et ...

