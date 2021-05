« L’industrie du déchet travaille sur le temps long »

[Interview] Déchets

Patron à l’ancienne, Jean-Luc Petithuguenin, président de Paprec, milite pour une transformation du secteur des déchets sans brûler les étapes. Lui qui vient du monde du recyclage en franchit une nouvelle en s’offrant Dalkia wastenergy.

Chiffres-clés Bio-express 2017 : lettre aux salariés sur « la grave menace » que constituerait la victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle.

2014 : charte de la laïcité interdisant le port de signes religieux dans l'entreprise.

1994 : reprise de Paprec, à La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

1979 : diplômé de l'Essec.

Ces derniers mois ont été marqués par la reprise de Suez par Veolia. Quelles conséquences en attendre ?

On doit distinguer l’international, où l’opération va déboucher sur la création d’un champion mondial auquel on souhaite de réussir. Et la France, où il n’y aura pas de changement puisque l’on se dirige vers la constitution d’un nouvel acteur, un petit Suez, présent aux côtés de Veolia, Paprec et d’autres. Surtout, la concurrence reste très forte dans notre secteur où l’innovation a toujours été portée par les indépendants, comme moi-même sur le tri ou le recyclage, Nicollin ou Pizzorno sur la collecte d’ordures ménagères.