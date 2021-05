L’ouverture des données publiques boostée par des étudiants

Numérique

Publié le 28/05/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : Régions

Des étudiants ont aidé une vingtaine de collectivités, dont la commune de Baugé-en-Anjou, à publier leurs données lors d’une opération organisée en février par l’institut d’études politiques de Saint-Germain-en-Laye.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Baugé-en-Anjou, une commune nouvelle née en 2013, a participé, avec une vingtaine d’autres collectivités, à un marathon un peu particulier, du 15 au 19 février. Le « challenge data », organisé par l’institut d’études politiques de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) avec le cabinet Datactivist et le soutien de l’incubateur des territoires de l’Agence nationale de la cohésion des territoires, a permis aux étudiants de découvrir la culture de la donnée et de la partager avec les communes et intercommunalités partenaires.

En raison de la crise sanitaire, les ateliers et les restitutions se sont déroulés en ligne, ce qui n’a pas empêché les étudiants de publier quelques jeux de données et de placer Baugé-en-Anjou sur les rails de l’ouverture.

Convaincre les agents

« La commune n’avait ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier