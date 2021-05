Cantine à 1 euro : le nombre de communes concernées multiplié par trois

Stratégie de lutte contre la pauvreté

L'Etat élargit les conditions d'accès aux aides pour la mise en place de la cantine à 1€ pour les plus défavorisés. 12 000 communes peuvent désormais intégrer le dispositif.

C’était un des points forts de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, lancée en septembre 2018 par Emmanuel Macron : les repas à 1€ pour les élèves défavorisés des écoles primaires. Comme l’ont montré le premier confinement et la fermeture des écoles, le repas à la cantine est, pour certains enfants, le repas le plus conséquent de la journée. Pourtant, « 40% des enfants défavorisés ne mangent pas à la cantine, contre 22% des catégories plus aisées », note Marine Jeantet, la déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté.

Le coût étant un frein pour les parents, l’aide de l’Etat aux petites communes – seulement 10% des communes de moins de 1000 habitants ont une tarification sociale ...