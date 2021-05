Les monnaies locales, ciment de solidarité dans les territoires

Développement économique

Publié le 25/05/2021 • Par Hélène Lerivrain • dans : Actu experts finances, France

Le mouvement Sol a publié, le 15 avril, une enquête mesurant l’impact des monnaies locales et l’intérêt des partenariats avec les collectivités.

Dix ans après l’émergence de la première monnaie locale complémentaire (MLC) en France, il en existe 82 aujourd’hui. « La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire leur a donné une base légale, mais les MLC ont beau monter en puissance, leur intérêt est encore peu compris », explique Angèle Dransart, salariée de l’association ADML 63 qui gère la « doume », dans le Puy-de-Dôme. C’est précisément pour comprendre leurs apports concrets que le mouvement Sol, qui fédère une quarantaine de monnaies locales, a piloté une étude menée sur un an et demi dont le rapport vient d’être dévoilé (1). Premier enseignement : les monnaies locales constituent un levier transversal de transitions dans les territoires et leur utilité s’exprime dans cinq grands domaines que sont le ...