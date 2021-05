« Il faut reconnaître le rôle des travailleurs sociaux dans le fonctionnement de la société »

[Entretien] Travail social

Publié le 19/05/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Le 12 mai, une assistante sociale de 36 ans a été tuée lors d’une visite à domicile, dans le département de l’Aube. L’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé a exprimé, dans un communiqué, son émotion, sa tristesse, mais aussi sa colère. Interview d'Anne Troadec, présidente de l’Andass et directrice générale adjointe du pôle social du département de la Savoie.

Quelles sont les raisons de la tristesse et de la colère ?

On ne peut être que triste qu’une jeune femme, maman de deux enfants, soit tuée dans l’exercice du service public. C’est un acte qu’il ne nous revient pas de qualifier, pénalement j’entends, mais qui est incompréhensible. On n’a pas l’habitude d’être en colère, mais il n’y a eu aucune réaction des médias ou du gouvernement ! Nous ne sommes pas là pour opposer les publics, mais on voit encore que les travailleurs sociaux, qui sont surtout des femmes, méritent rarement la même attention que les autres.

Ce sentiment rejoint la question de gestion de crise, notre colère face au peu de reconnaissance des deuxième ou troisième lignes, qui se sont occupées des plus vulnérables pendant la crise. On comprend l’impact sur les soignants, mais ...

