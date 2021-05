Dans un rapport publié le 20 mai, le groupe de réflexion Movin’On prône l’utilisation de navettes autonomes en milieu rural et périurbain. Un moyen de proposer une alternative au tout-voiture et de pallier les manques des transports en commun.

Les véhicules autonomes ont toute leur place en milieu périurbain et rural. C’est ce que veut démontrer le rapport publié ce 20 mai à l’occasion du salon Autonomy, par la communauté d’intérêt Movin’On, portée par l’assureur Macif. Depuis 2019, ce groupe, qui réunit douze entreprises partenaires, réfléchit aux opportunités que ces navettes peuvent apporter aux territoires. « Nous portons une mobilité pour tous et une autonomie pour tous. C’est pourquoi nous sommes convaincus de la pertinence de travailler sur les milieux périurbains et ruraux », indique Nicolas Marescaux, directeur adjoint réponses besoins sociétaires et innovation chez Macif.

Six expérimentations hors des villes

Sur 120 expérimentations de véhicules autonomes menées depuis 2015, seules six ont été menées en dehors des ...