Les collectivités recherchent désespérément des assesseurs

Élections départementales et régionales

Publié le 19/05/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, France

A un mois des élections départementales et régionales, les mairies ont du mal à mobiliser des assesseurs pour tenir les bureaux de vote. La priorité à la vaccination accordée aux volontaires suffira-t-elle à pallier la pénurie ?

Le compte à rebours est lancé, et les collectivités s’inquiètent. Alors que les électeurs sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin 2021 pour élire les conseillers départementaux et régionaux, elles peinent à recruter des assesseurs. Ces dernières semaines, la ville de Brest (Finistère), qui a besoin de 600 à 700 personnes pour ses 104 bureaux de vote, a multiplié les appels aux volontaires via les réseaux sociaux, la presse ou son propre site internet, avec un succès mitigé : les candidats ne se bousculent pas.

Et pour cause. Un double scrutin, en période de crise sanitaire et à quelques jours des grandes vacances… L’exercice est plus difficile que jamais.

Philippe Hercouët, le maire de Lamballe (Côtes-d’Armor), a fait les comptes : « Comme il y aura deux élections, on aura deux fois ...

