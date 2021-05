Elections régionales : 19 000 candidats sur les rangs

élections régionales

Publié le 19/05/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : Dossiers d'actualité, France

Les candidatures aux élections régionales et territoriales de la fin du mois de juin ont été publiées. 1 134 maires et 184 parlementaires sont candidats.

Les élections régionales et territoriales se dérouleront les 20 et 27 juin prochains, et les impétrants avaient jusqu’au 17 mai pour officialiser leur candidature. Ils seront 19 000 sur l’ensemble du territoire à tenter d’obtenir une place dans les conseils régionaux et territoriaux.

L’obligation de liste paritaire, un homme devant obligatoirement suivre une femme, et vice-versa, fait que l’on compte à peu près autant d’hommes que de femmes. Une parité qui recule néanmoins lorsqu’on regarde les têtes de listes : 70 % sont des hommes. Dans les assemblées sortantes, on comptait 17 hommes présidents et 5 femmes présidentes.

Départementales 2021 : 15 % de candidats en moins par rapport à 2015

Désintérêt ? Resserrement de l’offre ...

