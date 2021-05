Accueil

[EDITO] Elections

La campagne sur ses rails

Publié le 21/05/2021

Erwin Wodicka

La campagne pour les élections régionales et départementales débute le 31 mai. Il serait bon qu'elle concerne ces échelons de collectivité et leurs compétences et non pas la présidentielle qui se profile à l'horizon 2022 et qui monopolise toutes les attentions.

