Publié le 18/05/2021

Avez-vous bien suivi l'actu européenne du mois d'avril ? Le verdict avec ce QCM, petit mais pointu. Répondez aux questions avant ou après avoir lu votre fiche de révision des actus du mois, comme vous le sentez!

Ce QCM de 5 questions n’épuise pas, bien sûr, toute l’actualité européenne du mois écoulé. La fiche de révision correspondante (Europe, avril 2021) recèle bien d’autres sujets dont on discute beaucoup en ce moment. L’accord post-Brexit ou la future loi européenne sur le climat, par exemple.





L’actualité, au coeur de la culture générale du (futur) fonctionnaire

Dans l’esprit des jurys et autres examinateurs des concours/examens de la fonction publique, tout candidat se tient au courant de l’actualité, toute l’actualité dans ses grandes lignes et, en particulier, de l’actualité liée à son (futur) environnement de travail. Et ce, quelle que soit la catégorie du concours ou de l’examen préparé.

Au service du public, investi d’une mission d’intérêt général, le fonctionnaire est un acteur important de la vie publique. Devenir fonctionnaire, c’est un engagement. Pour assurer ses missions, l’agent public doit savoir ce qui se passe en France et dans le monde, de manière générale et tout particulièrement dans son secteur de compétences : droit, économie, finances, social ou encore de la culture.

Les « questions d’actualité », une épreuve à part entière

Preuve de l’importance de cette connaissance de l’actualité, les questions d’actualité font partie des épreuves des concours et examens de la fonction publique. Il s’agit même souvent d’une épreuve spécifique, parfois affectée d’un gros coefficient. C’est le cas, par exemple, de l’une des épreuves d’admissibilité du concours de rédacteur territorial (organisé cette année 2021). Le recrutement d’un agent public, contractuel ou titulaire, est toujours précédé d’un entretien, voire de plusieurs entretiens, avec un jury, des chefs de service, un DRH… Attendez-vous à être interrogé sur l’actualité. Non pas pour sonder vos opinions, mais pour savoir quel est votre degré d’implication dans la vie publique, ce qui vous intéresse et comment vous exprimez cet intérêt. Précisons qu’il peut être judicieux, sur un thème donné, de consulter nos fiches de questions d’actualité de l’année écoulée, voire de l’année précédente.

Comment préparer l’épreuve des questions d’actualité ?

Dans tous les cas, pratiquer une veille médias quotidienne « orientée concours » est INDISPENSABLE. Votre « routine » quotidienne commencera, par exemple, par la presse nationale d’informations générales (LeMonde.fr et/ou LesEchos.fr, par exemple). Ensuite, pleins phares sur l’actualité territoriale, avec LaGazette.fr, LeCourrierdesmaires.fr, Emploipublic.fr ou encore Localtis.fr notamment. Ne multipliez pas les sources, vous allez vous noyer. Sachez que les médias généralistes reprennent souvent les dépêches des agences de presse auxquelles ils sont abonnés. Inutile d’en consulter cinquante, vous perdez votre temps. Côté pratique, des applications gratuites, Netvibes par exemple, faciliteront votre veille documentaire. A condition, là aussi, de limiter vos sources à quelques sites web de confiance, sites de presse et sites institutionnels (ceux qui reviennent régulièrement dans vos fiches de révision « Gazette » sont absolument fiables).

Une préparation spécifique aux concours ou examens professionnels de la fonction publique est toujours un investissement gagnant. Les « Questions d’actualité » sont d’ailleurs au programme des révisions de toute prépa digne de ce nom. Mais ces formations sont relativement chères (entre 300 et 1 500 euros pour un an).

