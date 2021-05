Déconfinement : les maires aux petits soins pour leurs commerces

Développement économique

Publié le 18/05/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la une, France

A partir de 19 mai, les communes intensifient leur politique de soutien en faveur des commerces pour la sortie progressive du déconfinement. Elles déploient les outils favorisant l’attractivité du centre-ville, militant pour un rattrapage estival et, à terme, une relance de l’économie locale.

Le 19 mai, les rues des centres-villes des communes françaises vont pouvoir reprendre vie peu à peu. les commerces non essentiels sont en effet autorisés à rouvrir, sous condition notamment d’un couvre-feu repoussé à 21 heures et d’une jauge fixée à 50 % de la capacité des terrasses des bars et des restaurants, pour des tablées de six convives au maximum. Or, tous les commerces ne pourront pas forcement respecter ces règles, sans aménagement ou aide particulière des communes où ils sont implantés.

S’adapter aux conditions locales

C’es le cas à Pontivy (14. 117 hab., Morbihan) : «Nous avions demandé à l’Etat d’adapter les mesures. Paris n’est pas Pontivy ! ironise Paul Le Guernic, adjoint à l’attractivité économique de la commune bretonne. A défaut, nous allons ...