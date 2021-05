Covid-19

Grande précarité : un an après le début de la crise sanitaire, plusieurs enseignements notables

Publié le 18/05/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Minko Chernev

Parce que les personnes en situation de grande précarité sociale, particulièrement celles sans domicile, sont plus exposées au risque de contracter le Covid et plus vulnérables aux répercussions délétères de la maladie sur leur vie, Santé publique France (SPF) a initié une démarche de mobilisation des connaissances, toujours en cours dont elle a publié récemment les premiers résultats.

