2020, une année « baptême du feu pour le RGPD », selon la Cnil

Publié le 18/05/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Un RGPD mis à l’épreuve par la crise sanitaire, une hausse des attaques cyber, des interrogations sur le partage des données personnelles entre collectivités… Le rapport d’activité 2020 que vient de publier la Cnil comporte plusieurs volets qui concernent directement les collectivités.

« Somme toute, l’année 2020 aura mis à l’épreuve le RGPD en faisant émerger dans le débat public de nombreux points de tension susceptibles de déplacer les perceptions et les préoccupations concernant les données personnelles et la protection de la vie privée ». Tel est l’un des constats que dresse la Cnil dans son rapport d’activité 2020, publié mardi 18 mai.

Avec la crise sanitaire, la Cnil a eu l’occasion, en 2020, de conseiller activement les pouvoirs publics lancés dans de multiples expérimentations et la mise en place de mesures exceptionnelles, de StopCovid, devenue TousAntiCovid, en passant par le comptage automatisé du port du masque, à l’utilisation des caméras thermiques, ou celle des drones pour surveiller le respect des mesures de confinement. Voici le bilan dressé par la Cnil en ce qui concerne les collectivités.

Le « délicat équilibre » entre sécurité sanitaire et protection des libertés

La Cnil souligne le « baptême du feu » qu’a constituée l’année 2020 pour le RGPD. « La Cnil a conseillé très activement les pouvoirs publics afin de contribuer à garantir, en recherchant le délicat équilibre entre sécurité sanitaire et protection des libertés que la mise en œuvre des systèmes d’information sanitaires (StopCovid devenu TousAntiCovid, SI-DEP, Contact Covid ou le SI Vaccin Covid) soit respectueuse des droits des personnes concernées », expose le rapport, qui estime que le RGPD s’est « révélé suffisamment souple » et que la crise a démontré « la robustesse des principes de protection des données, à la fois protecteurs des individus et de la société dans son ensemble et ne nuisant aucunement à l’efficacité de la stratégie sanitaire. »

