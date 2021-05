Collectivités, accompagnez les jeunes à devenir des citoyens européens !

Publié le 18/05/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Si le contexte de la crise sanitaire a largement entravé la mobilité des jeunes en Europe, elle n’a pour autant pas stoppé toutes les possibilités d’échanges

Les perspectives de reprise aidant, la Commission européenne propose aux jeunes de découvrir l’Europe, notamment en mettant en œuvre des projets de solidarité et de citoyenneté. Et les collectivités jouent un rôle majeur dans ces dispositifs. Soit, elles aident les jeunes adultes de leur commune à vivre des expériences enrichissantes partout en Europe. Soit elles accueillent de jeunes Européens au sein de leurs équipes. Dans les deux cas, ces démarches sont financées par deux grands programmes : Le Corps européen de solidarité et le volet Jeunesse d’Erasmus+, dont les budgets ont quasiment doublé pour les années à venir.

Deux programmes européens, un opérateur en France

270 000 engagés. C’est l’ambition du Corps européen de solidarité pour la période 2021-2027. Avec ce programme créé en 2018, l’Union européenne engage les jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans, soucieux d’aider les autres, à mettre en œuvre leurs projets à travers le continent.

L’autre programme, c’est Erasmus+, dont le volet Jeunesse et Sport est quant à lui dédié au développement des activités d’éducation non formelles et informelles.

En France, c’est l’Agence du Service Civique qui opère et développe ces deux programmes européens et instruit les demandes. « L’Union européenne encourage la mobilité des jeunes car elle éveille leur curiosité, notamment en ce qui concerne la dimension interculturelle et multilingue de l’Europe ainsi qu’elle améliore la compréhension du fonctionnement de l’Europe », résume la Présidente de l’Agence du Service Civique, Béatrice Angrand. Interface entre les institutions et les porteurs de projets, l’Agence met en relation les candidats avec les collectivités et les associations prêtes à s’engager dans ces initiatives citoyennes. « On s’adresse à des personnes issues de tous les milieux socio-culturels qui contribuent à construire la citoyenneté européenne parce qu’elles prennent ensuite la parole sur ce sujet », poursuit-elle. En 2020, l’Agence a accompagné près de 30 000 participants dans leurs projets, dont près de 17 000 jeunes sur les programmes Erasmus+ et Corps européen de solidarité et plus de 12 000 acteurs de jeunesse dans le cadre d’un projet Erasmus+.

Programme Corps européen de solidarité Erasmus+ / volet Jeunesse Budget global 2021 – 2027 1 milliard d’euros Erasmus + : 26 milliards d’euros Budget alloué en France 2021 10,8 millions d’euros en 2021 Volet Jeunesse : 22,5 millions d’euros en 2021 Bénéficiaires Les jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans ainsi que les organismes publics ou privés Les jeunes âgés de 13 à 30 ans, mais également les associations, les collectivités locales et tout organisme œuvrant dans le domaine de la jeunesse Objet Soutenir les projets d’actions de solidarité, et initiatives en faveur d’une Europe solidaire Soutenir les projets de développement des activités d’éducation non formelle et informelle, qui se déroulent en dehors du cadre scolaire ou professionnel Les activités soutenues – Les projets de volontariats – Les projets de solidarité – Les échanges de jeunes – la mobilité des acteurs de jeunesse – les partenariats stratégiques – les activités de participation des jeunes et le dialogue structuré

Ces villes l’ont fait

Près de Nantes, la ville de Rezé (40 000 habitants) s’est fait une spécialité de l’accompagnement de la mobilité et du volontariat des jeunes, notamment dans le cadre du Corps européen de solidarité. Entre 2019 et 2020, malgré la crise sanitaire, elle a accueilli cinq Européens et envoyé 35 Rezéens déployer leurs projets dans un pays voisin. Elle intègre aussi dans ses équipes des jeunes pour une durée d’un an, en leur confiant une mission de promotion de la mobilité auprès de tous.

Fontaine, en Isère, a de son côté activé ses jumelages avec deux communes allemande et italienne pour créer un projet musical entre les trois conservatoires municipaux, soutenu par Erasmus + via une subvention de 53 000 euros. Elle a créé des liens interculturels en favorisant le partage entre les musiciens : une série de stages a donné lieu à l’organisation d’un concert donné par les jeunes des trois villes participantes.

Près de chez vous, Europe Direct répond à toutes vos questions Fraîchement renouvelé pour accompagner les programmes 2021-2027, le réseau des centres Europe Direct répond près de chez vous aux questions que vous vous posez sur l’Union européens et les politiques qu’elle met en œuvre. Dans chacun des 49 points d’accueil en France, vous trouverez de la documentation, mais aussi du matériel et des personnes compétentes pour organiser vos rendez-vous ciblés sur les questions européennes, dans votre ville. Alors n’hésitez plus, poussez la porte d’un CED ! https://ec.europa.eu/france/services/contact-points_fr

