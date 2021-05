Pertes de CVAE : les collectivités anticipent une année 2022 compliquée

Fiscalité

Publié le 18/05/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les collectivités perdront plus de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) en 2022 qu’en 2021, d’autant plus celles concentrant les secteurs fortement touchés par la crise (tourisme, automobile, aéroports…). Pour y faire face, elles anticipent déjà des solutions : levier économique, économies de fonctionnement, cofinancements…

Alors que la Cotisation de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), perçue par les intercommunalités et les départements (1), devait reculer de 2,2 % en 2021 selon la Direction générale des finances publiques (DGFIP) en novembre dernier, ce ne sera que -1,1 %. L’effet crise sanitaire est donc encore peu perceptible. En effet, en année n (ici 2021), les collectivités perçoivent de l’Etat la CVAE acquittée en année n-1 (ici 2020) par les entreprises, qui correspond au solde de l’année n-2 (ici 2019) et aux deux acomptes versés en année n-1 (2020) et dus pour l’année n-2 (2019) (2).

Secteurs aéroportuaires, automobiles… en souffrance

Par contre, les inquiétudes pour 2022 sont grandes, le solde de l’année 2020 et les deux acomptes de l’année 2021 étant concernés. Claire Delpech, chargée de ...

