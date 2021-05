Formation des agents au principe de laïcité : ce que le rapport préconise

Fonction publique

Publié le 18/05/2021 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une RH, Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Alors que le projet de loi séparatisme prévoit de rendre obligatoire la formation de tous les agents de la fonction publique au principe de laïcité, un rapport confié au préfet Pierre Besnard et à la philosophe Isabelle de Mecquenem formule une série de recommandations pour mettre en oeuvre cette politique de formation. Le document, remis le 18 mai aux ministres concernés, contient des dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale.

C’est l’un des objectifs de la loi visant à conforter le respect des principes de la République : la formation de tous les agents publics à la laïcité. Pour déterminer précisément les contours de cette obligation et les compétences à maitriser sur le sujet, une mission avait été confiée il y a quelques mois à Isabelle de Mecquenem, professeure agrégée de philosophie, membre du Conseil des sages de la laïcité, et à Pierre Besnard, préfet, par Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, et Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté. Les conclusions, qui font l’objet d’un rapport commun, ont été présentées ce mardi 18 mai.

Les auteurs formulent des recommandations et des propositions concrètes valables

Références Téléchargez le rapport relatif à la formation au principe de laïcité des agents publics

