En mode 2.0 et masquée, une campagne électorale à réinventer

Elections

Publié le 17/05/2021 • Par Pascale Tessier • dans : Dossiers d'actualité, France

Privés de meeting et contraints d’être masqués, les candidats aux élections régionales et départementales entament une campagne différente, déroutante, frustrante, mais qu’ils disent stimulante. Une campagne à mener sans prendre de risque, l’œil rivé sur la courbe de l’épidémie.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Sourire dents blanches, accolades et poignées de main sont remisés dans le classeur de la campagne d’avant. Pour ces élections départementales et régionales, le candidat 2021 se distingue de ses prédécesseurs par sa capacité à savoir manier la webcam et à porter le masque.

Une campagne sans contact, à la veille des vacances et du premier week-end des soldes, et deux scrutins fixés aux mêmes dates ! Autant dire que les candidats ne manquent pas de mérite pour relever le quadruple défi d’attirer l’attention des électeurs.

À l’heure où ils rêvent, sans doute, plus de verre en terrasse et de salles obscures que de bulletin et d’isoloir, les citoyens constateront que la campagne n’a pas vraiment démarré. La plupart des candidats fourbissent leurs armes, observent encore les adversaires. Personne ne veut sortir ses cartouches trop tôt. Pourtant, à quelques bonus ou goodies près, les opérations de séduction vont jouer un peu toutes la même partition.

Elections départementales et régionales : encore des ajustements

L’élection de juin, cette double inconnue

« La campagne commence tout juste car on a surtout la tête à gérer la crise sanitaire », rappelle Karine Franclet (UDI), maire d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, 90000 hab.) qui rêve de ravir le canton à la gauche qui le détient depuis des décennies. « Je ne sais même pas si les gens savent qu’il y a des élections ; ils pensent surtout au déconfinement. »

La perplexité est la même pour Richard Delpierre (Modem) qui, après avoir ravi la ville du Chesnay-Rocquencourt (Yvelines, 45000 hab.), vise le siège de conseiller départemental qu’occupe encore son prédécesseur à la mairie. Il espère « qu’en allant voter pour les régionales, les électeurs se rendent compte qu’il y a une seconde élection. »

À deux mois du scrutin, « les élections semblent

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne