Juliette Gaultier, un vent de jeunesse au royaume des archives

Publié le 18/05/2021 • Par Judith Chetrit • dans : France, Régions, Toute l'actu RH

Depuis juillet 2020, cette conservatrice du patrimoine, tout juste diplômée, dirige les archives départementales de l'Ardèche. Elle encadre une équipe de 21 agents, dont elle est la benjamine.

Chiffres-clés Juillet 2020 : arrivée à la direction des archives départementales de l'Ardèche.

2019-2020 : Institut national du patrimoine.

2014-2018 : Ecole nationale des chartes.

14 janvier 1995 : n aissance à Paris.

Juliette Gaultier n’avait jamais entendu parler de Jules Ollier de Marichard avant son arrivée à la tête des archives départementales de l’Ardèche. Mais le nom de ce pionnier de la recherche préhistorique dans les grottes ardéchoises sera désormais associé à son premier achat aux enchères. Devant elle, le carton contient des lettres, des dessins et certains manuscrits signés de la fin du XIXe siècle. Dispersés après sa mort, ces documents privés, loin d’être exhaustifs, racontent toutefois en creux ses fouilles et découvertes dans le Vivarais, l’ancien nom de l’actuel département. « C’est le jeu à chaque affectation : il faut beaucoup lire et tout apprendre de l’histoire d’un territoire. Il y a un grand temps d’appropriation, mais j’ai beaucoup de soutien », glisse-t-elle, ses yeux encore rivés sur l’ensemble. Comme si cette conservatrice d’Etat de 26 ans, mise à la disposition du département, anticipait déjà le travail qui l’attend avant que ce lot ne vienne compléter un fonds préexistant.

Comme le prince Philip avec la reine d’Angleterre

