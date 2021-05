« Les biffins participent à l’économie circulaire »

Elle se définit comme une « géo-ethnographe ». Bénédicte Florin a initié, en 2016, un travail de terrain sur les ferrailleurs de la région parisienne, un milieu relativement opaque. Elle livre ses observations à « La Gazette ».

Elle se définit comme une « géo-ethnographe ». Bénédicte Florin a initié, en 2016, un travail de terrain sur les ferrailleurs de la région parisienne, un milieu relativement opaque. S’inscrivant dans le champ de la géographie humaine et sociale, son approche est qualitative, fondée sur des entretiens et des observations de terrain. Elle est coauteure du livre « Faire la ferraille en banlieue parisienne : glaner, bricoler et transgresser » (« Echogéo », n° 47, janvier-mars 2019). Sa volonté est de poursuivre plus encore ce travail sur les filières de la ferraille, avec l’espoir de favoriser le dialogue entre les acteurs concernés.

Chercheuse de l’équipe Monde arabe et Méditerranée au sein de l’UMR Citeres de Tours, ses travaux portent, depuis 2007, sur les récupérateurs et recycleurs de déchets, les systèmes de gestion des déchets et ce service public en Egypte, au Maroc et en Turquie. Auparavant, elle a mené une thèse au Caire, pendant quatre ans, sur l’aménagement des quartiers populaires. Déjà, alors, les « zabbalins », chiffonniers, lui parlaient de leur travail avec des arguments écologiques. Pour 2022, elle prépare un festival sur les déchets avec la ville et la métropole de Tours. L’objectif est de valoriser les acteurs des déchets, du recyclage et du réemploi et de sensibiliser le public à l’économie des déchets, au cycle de vie des matériaux et aux filières du recyclage. Des éléments de l’exposition « Vies d’ordures » du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille (Mucem, 2017) seront repris dans l’exposition à visée scientifique, pédagogique, culturelle et artistique, qui se tiendra dans les serres du jardin botanique de Tours, accessible à tous gratuitement.

Vous critiquez l’impensé social et économique que représentent les récupérateurs particuliers que sont les ferrailleurs et biffins dans une métropole comme Paris. Quel poids représentent-ils dans l’économie circulaire ?

Parmi les grossistes de la ferraille, les petites et moyennes entreprises, les plus accessibles à pied, à Aubervilliers notamment, reçoivent en moyenne 30 % de leur matière de ces particuliers. Mais les métaux que ces récupérateurs démontent et trient représentent jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires des grossistes ferrailleurs, dont beaucoup ont commencé comme eux ! Ces entrepreneurs, tout comme les ferrailleurs ou les « zabbalins » (chiffonniers) du Caire, ont un discours sur l’écologie et le recyclage ; ils sont conscients de leur rôle dans la problématique environnementale.

A Paris, la loi de 2011 de régulation de la filière, qui oblige à la traçabilité des métaux, a beaucoup réduit les débouchés pour la marchandise « sale » (volée), même si elle