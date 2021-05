Énergie électrique et environnement : les balayeuses de voirie Hako passent au vert

Publié le 01/06/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Hako s’engage pour la protection de l'environnement avec la création d’un nouveau produit, la balyeuse de voirie Citymaster 1650 ZE. Découvrez ses nombreux avantages.

Électrique – MULTIFONCTION

Quelle que soit la fonction, les moteurs électriques font preuve d’une efficacité exceptionnelle. Vous gagnez en économie d’énergie et en durabilité des composants.

Tout comme les balayeuses de voirie thermiques, la balayeuse de voirie Citymaster 1650 ZE est polyvalente. Elle permet d’effectuer de nombreux travaux tout au long l’année : balayage, désherbage, viabilité hivernale ou nettoyage grâce au système de changement rapide des accessoires.

Balayage

Efficace dans les rues et sur les trottoirs (inclinaison du balai droit), avec aspiration des plus petits aux plus gros déchets. Châssis articulé permettant de passer dans les moindres recoins. Vous avez le choix entre deux systèmes de balayage : 2 ou 3 balais.

Désherbage

Le balai désherbage (brossage mécanique) permet l’élimination des mauvaises herbes sans produit phyto-sanitaire. Afin d’adapter son matériel à vos besoins, Hako innove et vous propose une toute nouvelle brosse mixte de balayage et désherbage.

Viabilité hivernale

La balayeuse de voirie Citymaster 1650ZE peut être équipée d’une lame à neige ou d’épandeurs de sel/sable pour garder vos rues toujours en état de circulation à tout moment en hiver.

Nettoyage

La balayeuse électrique Citymaster 1650ZE peut être équipée d’un système Citycleaner, disposant de trois brosses de lavage avec aspiration. Cela permet d’intervenir facilement dans les univers clos tels que les parkings ou les équipements sportifs…

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Balayer en zone piétonne pendant la journée, c’est maintenant possible. Chez Hako, la protection de l’environnement commence déjà par la réflexion autour de la création d’un nouveau produit, sa durabilité et son recyclage.

Très maniable, la balayeuse de voirie électrique Citymaster 1650 ZE dispose d‘une autonomie prolongée (jusqu’à 8 heures) grâce à sa faible consommation d‘énergie, elle est aussi zéro émission. Sa batterie au lithium-Ion haute tension est performante et durable et lui permet de se déplacer sans aucun bruit (pratique pour un usage très tôt le matin). Le poste de charge d’une puissance de 22Kw est intégré pour recharger la machine en 3 heures.

Balais silencieux

Mise en place de balais silencieux à 98dba sur notre balayeuse de voirie électrique pour protéger les environnements proches et l’opérateur.

Système éclairage LED

Excellent éclairage grâce au système entièrement LED économe dans les zones de travail.

Le système de recyclage d’eau permet d’assurer le filtrage des émissions de particules fines. Il permet un usage d’eau écologique et économique. Ce système est certifié PM10.

Réaliser des Économies

Cela va sans dire, la rentabilité est bel et bien présente sur la durée : pas de compromis sur la performance car elle est identique à une balayeuse thermique (55Kw de puissance). Économie du coût énergétique : l’énergie électrique est moins chère. Économie des coûts d’entretien : une seule visite d’inspection toutes les 700 heures.

Grâce à son châssis articulé sans entretien, robuste, la Citymaster 1650 ZE fait des merveilles. Son angle de braquage à 45 degrés permet aussi de passer dans tous les recoins, et même dans les plus petites rues.

Confort et sécurité

La cabine de l‘opérateur chauffée et climatisée a été étudiée pour un confort optimal (certifiée ROPS) : une très belle visibilité à l‘avant, des caméras pour une vision à 270 degrés (en option, elles assurent une assistance supplémentaire lors de demi-tours ou virages).

Commande de démarrage à un bouton intégré à l’accoudoir, colonne de direction et siège réglables pour respecter la morphologie de l’opérateur permettant un travail sans fatigue.

Cela a valu à Hako d‘être sélectionné par le label AGR, organisme spécialisé dans la prévention des TMS (www.agr-ev.de). Ce label est attribué par une commission de contrôle indépendante constituée d’experts en médecine et de thérapeutes de différentes disciplines qui évaluent dans quelle mesure les objets étudiés réduisent les contraintes imposées au dos et aident l’appareil musculo-squelettique. Seuls les produits capables de répondre aux critères de contrôle extrêmement sévères obtiennent le label de qualité AGR.

Il sera aussi possible de préchauffer ou refroidir la cabine avant utilisation (en option, une économie d’énergie supplémentaire). La batterie est protégée par un bloc arrière entièrement clos et étanche aux projections d’eau.

Une balayeuse connectée :

double prise USB ;

gestion de flotte grâce « Hako Fleet Management » pour enregistrer les informations de fonctionnement, GPS, entretien…

CRITÈRE BLUE COMPETENCE

Blue Competence est une initiative de VDMA. En s’engageant dans ce partenariat, nous nous engageons à respecter les douze principes de durabilité appliqués dans le domaine de l’ingénierie mécanique et des systèmes.

CREDIT PHOTO : HAKO

LIEN URL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=u5EZklXMLxM

Lien Brochure : https://fr.calameo.com/books/0064522191bd8ffb0af1f

Contenu proposé par Hako