Que prévoit le Gouvernement pour le Pass culture ?

Publié le 17/05/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la culture : Initié le 1er février 2019 sous la forme d’une application web, le pass Culture est disponible dans 14 départements et compte aujourd’hui plus de 135 000 utilisateurs. Plus de 74 % de ces jeunes l’ont déjà utilisé pour réserver une offre culturelle et plus de 830 000 réservations ont été effectuées. Parmi les offres les plus réservées se détachent le livre (66 % des réservations), suivi de la musique (14 %) et de l’audiovisuel (8 %).

Depuis l’origine et malgré la fermeture des lieux culturels en raison de la crise sanitaire, les offres physiques restent largement plébiscitées par les utilisateurs. Ces dernières représentent 77 % des réservations contre 23 % pour les offres numériques. Plus que jamais, le pass Culture s’affirme comme un outil d’information des offres physiques de proximité. Le montant de 130 € dépensé en moyenne par les utilisateurs du pass Culture est un élément de suivi de la consommation de la dotation de 500 €.

Il convient cependant de rappeler qu’il s’agit du montant dépensé sur une période de 9 mois en moyenne qui représente l’ancienneté moyenne des utilisateurs du pass Culture. Si cet indicateur ne peut pas résumer à lui seul la dynamique des réservations effectuées sur le pass Culture, puisque les offres gratuites ne sont pas comptabilisées alors qu’elles représentent plus de 10 % des réservations, il confirme cependant la nécessité de le faire évoluer en vue de sa généralisation. La période d’expérimentation du pass Culture a permis au dispositif d’adapter ses règles et modalités pour son déploiement au niveau national et pour tenir compte des besoins de ses utilisateurs.

Le montant du crédit, mais aussi l’articulation avec d’autres dispositifs d’accès à la culture pour le jeune public – au premier rang desquels la politique d’éducation artistique et culturelle – feront partie des évolutions attendues pour la nouvelle formule du pass Culture, qui sera mise en place au niveau national dans le courant du premier trimestre 2021.

Le budget en augmentation adopté par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2021 tient compte de cette montée en puissance. Un rapport d’évaluation de l’expérimentation, sur la base duquel la généralisation a été décidée, présente l’ensemble des ajustements qui seront mis en place dans le cadre du déploiement national.

Il fera l’objet d’une communication très prochainement.